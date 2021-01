Relatech: per KT&Partners vale oltre 10 euro, upside del 40%

simone borghi 18 gennaio 2021 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

KT&Partners ha pubblicato la research update su Relatech, presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese.Secondo le stime di KT&Partners, basate sia sul metodo DCF sia sul metodo dei multipli, le azioni Relatech hanno un Fair Value di 10,12 euro per azione, con un upside del + 39,8% sul prezzo corrente di Borsa.KT&Partners spiega che "Il prezzo delle azioni di Relatech ha goduto di una forte crescita, registrando una performance positiva del + 109,9% dall’inizio della pandemia a fine febbraio 2020. Inoltre, facendo leva sulla depressione dei mercati e sulla sua propria disponibilità di cassa, nel 2020 RLT ha finalizzato due M&A (Mediatech e Xonne), rafforzandosi nei settori Cloud, Cyber Security e Virtual, Augmented e Mixed Reality. Gli analisti di KT&Partners prevedono inoltre che anche durante il 2021 la Società possa accelerare la propria crescita tramite M&A".In attesa dei risultati FY20, KT&Partners ha lasciato invariate le previsioni, che includono il contributo per l'intero anno delle società acquisite. La ricerca monstra le previsioni sui ricavi che dovrebbero raggiungere i 44,6 milioni di euro nel FY23 (+ 20,4% CAGR2019-23) con un margine EBITDA del 25,7% grazie alla crescita del business, all'efficienza dei costi e all'economia di scala.