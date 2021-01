Relatech: imprenditrice Gatteschi entra nel capitale per investimento medio-lungo periodo

Titta Ferraro 22 gennaio 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Mennone SpA, subholding che fa capo a Carlotta Gatteschi (precedente azionista di Ocme, società multinazionale con sede a Parma e attiva nel packaging industriale), ha acquisito 109.200 azioni di Relatech, pari all'1% del capitale sociale della Digital Enabler Solution Knowledge Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia.Mennone ha comunicato che l’acquisto delle azioni è effettuato con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo pari ad almeno 12 mesi. Nell’ambitodell’operazione, Relatech ha ceduto 20.300 azioni proprie ad un prezzo di 8 euro per azione.“L’operazione conferma la bontà della strategia avviata dalla Società mediante il programma di acquisto di azioni proprie che mira ad ottenere un magazzino titoli come investimento da utilizzare per operazioni di M&A (come le acquisizioni di Mediatech e Xonne concluse nel 2020), il rafforzamento della governance aziendale prevedendo piani di incentivazione per il management attuale e per l’ingresso di nuove figure professionali di elevato standing- accogliere nel Gruppo investitori strategici con un orizzonte temporale degli investimenti a medio-lungo termine (dott.ssa Gatteschi)”, ha commentato Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech.