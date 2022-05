Relatech: il top management investe oltre 2 mln nella società attraverso la conversione dei warrant

simone borghi 25 maggio 2022 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Il Top Management di Relatech prosegue nel processo di rafforzamento dell’azionariato societario con un investimento superiore ai 2 milioni di euro attraverso l’esercizio dei warrant. In particolare, il presidente e ad, nonché fondatore, Pasquale Lambardi, a seguito dell’esercitazione dei diritti di conversione dei “Warrant Relatech 2019-2022” ha convertito 1.320.050 pari a 1.980.075 azioni ordinarie Relatech; e Silvio Cosoleto, Consigliere Delegato e COO, ha convertito n. 100.00 Warrant Relatech in n. 150.000 azioni ordinarie Relatech.Il Top Management prosegue con convinzione nel percorso di investimento nella Società, che attraverso il driver della 3M Strategy, Merge, Management, Margin, consente all’azienda e al Gruppo Relatech di continuare a crescere sia per linee interne che per linee esterne.