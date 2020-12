Relatech, firmato accordo di partnership con Cynet nella cybersecurity

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Relatech, attraverso la sua controllata Mediatech, ha siglato un contratto per l’utilizzo dei servizi di cybersecurity di Cynet, società leader mondiale nella cybersecurity. La partnership, spiega il gruppo quotato sul listino Aim Italia, rappresenta un ulteriore rafforzamento di Relatech nel settore della cybersecurity in quanto permetterà di ampliare l’offerta con nuovi servizi e soluzioni. "Riteniamo che il settore della cybersecurity e cyberintelligence sia strategico e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro, restare indietro significa rendere le infrastrutture, il sistema produttivo e le nostre istituzioni più vulnerabili ad attacchi cyber che sono sempre più frequenti anche nei confronti di grandi imprese, come dimostrano i numerosi recenti attacchi ai danni di colossi sia nazionali sia internazionali", hanno sottolineato Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech e Giuseppe Dominoni AD di Mediatech.