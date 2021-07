Relatech: collaborazione con Basco per implementazione servizi Cloud

Redazione Finanza 13 luglio 2021 - 10:07

MILANO

Relatech ha annunciato di avere avviato la collaborazione con Basco per la digitalizzazione dei propri asset aziendali e processi di business in cloud. Basco è una realtà made in Italy specializzata nella fornitura di autobus e servizi per il trasporto pubblico, punto di riferimento per gli operatori nazionali e internazionali della mobilità pubblica e privata.Nello specifico, la soluzione proposta da Relatech si basa sulla Oracle e-business suite in cloud che consente di innovare e semplificare il business process management dell’area finance con l’introduzione di un sistema di KPI per il monitoraggio dell’area distribution per la gestione degli ordini di acquisto e magazzino, al fine di garantire elevati standard di soddisfazione dei clienti di Basco. Tali attività, spiega la nota, permettono di definire, monitorare ed integrare i processi aziendali in modalità cloud, che consente flessibilità e scalabilità, avvalendosi della partnership con uno dei principali vendor internazionali, che garantisce evoluzione e continuità nel tempo. Nell’ambito del progetto Basco ha testato in anticipo i sistemi rispetto alla data di go to live dell’attività finale con l’opportunità di acquisire know-how e le giuste expertise per poter sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo sistema implementato.L’accordo si inserisce nell’ambito delle soluzioni della piattaforma cloud based RePlatform che si avvale dell’ecosistema di partner tecnologici di primario standing tra cui Oracle NetSuite per offrire ai clienti i migliori strumenti per affrontare il delicato processo di trasformazione digitale supportandoli nell’affrontare le nuove sfide di mercato, avendo a disposizione strumenti digitali altamente innovativi.