Relatech balza di quasi il 9% con acquisizione Efa Automazione

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Scambi in deciso rialzo per Relatech a Piazza Affari, dove avanza di quasi il 9 per cento. La società ha comunicato di avere sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione in una prima fase di una partecipazione pari al 81,66% del capitale sociale di Efa automazione. La restante parte del capitale sociale di Efa sarà acquisita in una seconda fase attraverso specifici meccanismi di put e call."L’operazione ha l’obiettivo di combinare l’expertise di Relatech nell’ambito delle digital enablers Technologies con l’esperienza di Efa in ambito Industrial IoT, consolidando la presenza del gruppo nel mercato delle smart cities, della logistica, dell’energia e delle infrastrutture critiche grazie alla possibilità di connettere oggetti intelligenti (capaci di identificazione, localizzazione, acquisizione dati, elaborazione e comunicazione) e reti intelligenti (aperte, standard e multifunzionali)", ha commentato Pasquale Lambardi, presidente e amministratore delegato di Relatech.