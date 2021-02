Relatech: approvato il budget dei ricavi delle vendite per il 2021. Previsti 26,2 mln a +43%

Alessandra Caparello 16 febbraio 2021 - 09:52

Arriva il via libera del cda di Relatech al budget dei ricavi delle vendite per l’anno 2021 previsti pari ad euro 26,2 milioni in crescita del 43% rispetto ai ricavi delle vendite consolidati dell’anno 2020. La Digital Enabler Solution Knowledge Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia ha definito gli obiettivi sulla base del proprio modello di business fondato sull’offerta di: INNOVATION SERVICES per la strategic value analysis del cliente volta alla definizione di un percorso di innovazione digitale facendo leva sull’innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza dei relativi modelli di business e DIGITAL SOLUTIONS create all’interno della piattaforma proprietaria cloud based RePlatform, piattaforma di competenze, metodologie e tecnologie, e strumento per la creazione di soluzioni innovative su tutte le tecnologie di frontiera quali: Artificial Intelligence, Cybersecurity, Cloud, Blockchain, AR/VR.Per quanto riguarda l’attività di Innovation Services, si stima che tale area possa raggiungere ricavi pari ad euro 7,9 milioni con un’incidenza del 30% sui ricavi complessivi. La crescente domanda di Innovation Services ha un impatto sull’area Digital Solutions dove Relatech stima di poter raggiungere ricavi pari ad euro 18,3 milioni con un’incidenza sul totale ricavi pari al 70%. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato alcune modifiche alla Procedura Operazioni con Parti Correlate per recepire le nuove disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate n. 17221/2010 (Regolamento OPC) - pubblicate nel dicembre 2020 e che entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2021 e tale documento verrà messo a disposizione sul sito della società nella sezione Investor Relations.“Relatech ha scelto di confrontarsi ulteriormente con i propri stakeholders con la decisione di comunicare il budget sui ricavi 2021. Siamo molto confidenti verso gli obiettivi che il Gruppo intende raggiungere, anche in considerazione del fatto che il mercato in cui operiamo, quello delle Digital Enabler Technologies, ha delle stime di crescita globali che si aggirano intorno ai 2.000 miliardi di euro nel 2024, con un tasso annuo di crescita composto del 18% per il periodo 2018 - 2024 (Fonte: Gartner). Inoltre, un’ulteriore spinta al settore sarà fornita dai fondi stanziati dall’UE per il Recovery Fund e il programma Horizon27 che mirano alla digitalizzazione del Sistema Paese e degli stati membri UE” ha commentato Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech.