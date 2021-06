Relatech: anticipato il closing dell'acquisizione del 100% della controllata Mediatech

simone borghi 30 giugno 2021 - 17:07

MILANO (Finanza.com)

Relatech ha proceduto all’acquisizione del residuo 40% del capitale sociale di Mediatech, società specializzata in soluzioni e servizi su tecnologia Cloud e Cybersecurity entrata a far parte del Gruppo Relatech lo scorso 3 giugno 2020.L’operazione fa seguito all’acquisto del 60% del capitale sociale già intervenuto nel giugno 2020 ed è stata conclusa per un corrispettivo complessivo pari a 1,7 milioni di euro, dei quali 0,37 milioni circa in cash ed il residuo a mezzo della cessione di complessive 330.000 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di 4 euro cadauna.Nel contesto dell’acquisizione le parti hanno inoltre convenuto la corresponsione da parte di Relatech ai venditori di un earn-out a valere sull’iniziale acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech di complessivi 0,29 milioni circa, convenzionalmente determinato a chiusura di ogni posizione a ciò relativa.