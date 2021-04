Relatech amplia il perimetro delle partnership tecnologiche con la certificazione RedHat

simone borghi 8 aprile 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Relatech ha ulteriormente rafforzato il proprio ecosistema di partnership tecnologiche e di business, certificandosi come “Ready Partner” RedHat, società leader nelle soluzioni open-source e in Cloud, e parte integrante del big vendor internazionale IBM.Relatech avvia la collaborazione con RedHat diventando partner sia come Solution Provider sia come Certified Cloud and Service Provider (CSSP), con l’obiettivo di potenziare le proprie competenze interne in ambito Cloud e ampliare la propria offerta di business basata sulla propria piattaforma digitale e cloud-based RePlatform.