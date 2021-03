Relatech: accordo di partnership con Primeur

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Relatech ha annunciato che la sua controllata Mediatech ha siglato un contratto per l’utilizzo e la rivendita delle soluzioni enterprise data integration della società Primeur, multinazionale leader nella gestione del dato e garante della compliance Gdpr. È proprio dall’analisi dell’attuale esigenza di mercato, che il Gruppo Relatech, attraverso la controllata Mediatech, ha dato inizio alla partnership strategica con Primeur al fine di ampliare il proprio posizionamento nel data management nella sua interezza e complessità. La collaborazione con Primeur, infatti, consentirà al gruppo di rafforzare ulteriormente la propria piattaforma digitale e cloud based RePlatform, in particolar modo il modulo ReData che consente di collezionare, clusterizzare e analizzare i dati attraverso la tecnologia big data. Inoltre, il gruppo, accogliendo nel proprio perimetro un partner altamente specializzato come Primeur, avrà l’opportunità di arricchire la propria offerta con servizi e soluzioni di Data Integration multicanale rivolte al mondo enterprise.