Relatech: accordo di 5 anni per la gestione in cloud della piattaforma E-business di èkasa

simone borghi 16 novembre 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Relatech, attraverso la controllata Mediatech, ha recentemente siglato un accordo della durata di cinque anni con èkasa group per l’implementazione di servizi Cloud su data center proprietario Mediatech per la gestione della piattaforma di E-business di èkasa Group, azienda leader con i brand italporte e De Carlo nel settore arredamento, costruzione di infissi interni ed esterni e portoni di sicurezza, contraddistinti dall’esclusivo design italiano.Nello specifico il progetto prevede la fornitura di servizi Cloud rilasciati su Data Center Mediatech, la gestione su sistemi dedicati (Tier IV con disponibilità annua dei servizi garantiti al 99,995%) di tutte le procedure gestionali e di VDI (Virtual Desktop Infrastructure) del cliente e la realizzazione di una piattaforma e-business in cloud al fine di garantire un alto livello di soddisfazione da parte dei clienti.