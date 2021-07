Relatech: Mediatech vince gara in cybersecurity indetta da Milano Serravalle - Milano Tangenziali

Redazione Finanza 6 luglio 2021 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

Relatech comunica che la sua controllata Mediatech si è aggiudicata la gara indetta da Milano Serravalle - Milano Tangenziali per la fornitura della piattaforma Cynet 360 per anno 2021/2022 e la relativa assistenza tecnica di supporto. Il progetto, spiega la nota, consiste nella fornitura di servizi in ambito cybersecurity erogati da Mediatech in qualità di partner tecnologico di Cynet leader mondiale nei sistemi di protezione autonoma dalle violazioni che consolida e automatizza monitoraggio e controllo, prevenzione e rilevamento degli attacchi e orchestrazione della risposta. La soluzione offerta da Mediatech permetterà alla società, concessionaria di vari tratti autostradali nel Nord Italia, di proteggere la propria infrastruttura di rete.