Relatech, 2021 in positivo: ricavi in crescita del 49% rispetto al 2020

Luca Losito 20 ottobre 2021 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Numeri positivi per Relatech nel 2021. I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito delle acquisizioni di Dialog Sistemi (formalizzata in data 21 maggio 2021) e Gruppo SIGLA (formalizzata in data 29 giugno 2021) evidenziano Ricavi delle Vendite pro-forma di Gruppo al 30 settembre 2021 pari a Euro 22,5 milioni circa, in crescita del 49% rispetto ad Euro 15 milioni circa al 30 settembre 2020.Pasquale Lambardi, Presidente del CdA di Relatech, ha così dichiarato: “I ricavi sono cresciuti sia organicamente, sia grazie al contributo delle società neo-acquisite, a testimonianza che la strategia di individuazione delle società target è vincente e il processo di integrazione con le società acquisite nel 2020 (Mediatech e Xonne) è in fase avanzata e in grado di generare i primi risultati tangibili”.