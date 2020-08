Rekeep: compra 100% della polacca ISS HS

Daniela La Cava 12 agosto 2020 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha annunciato di avere rilevato, tramite la propria controllata polacca Naprzod ISS HS, società polacca attiva nel settore del catering in ambito ospedaliero, dal gruppo internazionale danese ISS Global A/S.L’operazione, si legge nel comunicato, s’inserisce in un generale consolidamento del gruppo in Polonia nell’attività di catering per il segmento ospedaliero e consentirà di conseguire rilevanti sinergie di costo, attraverso una razionalizzazione delle strutture, oltre che di penetrare in nuove aree, con possibilità di ulteriore espansione. ISS HS, attiva nel settore dei servizi di catering per il settore sanitario in ambito ospedaliero, ha chiuso il 2019 con ricavi per 4,2 milioni di euro.