Reddito di emergenza: Inps, necessaria una DSU valida per ottenerlo

Valeria Panigada 5 giugno 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Per ottenere il Reddito di Emergenza (REm), la nuova misura di sostegno economico introdotta con il nuovo decreto in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid, è necessario avere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida. Lo ha precisato l'Inps, dopo aver rilevato come numerose domande ne siano prive esaminando le prime richieste pervenute. "Nella circolare è precisato che fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una DSU valida", precisa l'istituto. In mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di REm.Si ricorda che le domande possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno, attraverso il canale online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica); oppure tramite i servizi offerti dai patronati.