Reddito di Emergenza: domande definite entro il prossimo 15 giugno

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Ledomande di Reddito di Emergenza (REm) presentate entro il 30 aprile 2021 dai nuclei familiari aventi al proprio interno ex percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), saranno definite entro il prossimo 15 giugno. A darne notizia l'Inps che spiega che "l’avviso di esclusione, inviato nei giorni scorsi dall’Inps tramite messaggio sms a tale categoria di richiedenti, è da intendersi riferito alla sola carenza dei requisiti di accesso alla prestazione previsti dall’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41/2021". Pertanto, ciò non esclude il successivo accoglimento delle domande.