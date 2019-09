Redditi, più soldi in busta paga con estensione Bonus Renzi (Repubblica)

Titta Ferraro 9 settembre 2019 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro lavora al taglio del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il lordo e il netto che va nello stipendio. Sarà la misura principe della Manovra 2020 con un intervento a favore dei redditi medio-bassi che dovrebbe essere di complessivi 5 miliardi di euro.L'operazione, come spiega un articolo di Repubblica, prevede di estendere (non di cancellare come voleva la Lega) gli 80 euro del Bonus Renzi anche a coloro che erano rimasti esclusi dal provvedimento varato nel 2014. Il bonus Renzi, che costa circa 10 mld l'anno, riguardava solo i redditi da lavoro dipendente da circa 8 mila a 26 mila euro. Adesso si pensa di estenderlo ai redditi sotto gli 8 mila circa che non hanno capienza fiscale: l’intervento potrebbe essere profilato sotto forma di erogazione monetaria o di un conguaglio a fine anno da parte del sostituto d’imposta. Per i redditi sopra i 26 mila si interverrà con tutta probabilità con una detrazione fiscale ad hoc, probabilmente decrescente.