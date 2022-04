Redditi e consumi famiglie saliti nel 2021, ma saranno stravolti nel 2022 da rincari e inflazione

Valeria Panigada 7 aprile 2022 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

I redditi e i consumi delle famiglie italiane sono saliti nel 2021 rispetto al 2020, l'anno dello scoppio della pandemia, ma saranno nuovamente stravolti quest'anno dai rincari e dall'inflazione. L'allarme arriva dal Codacons, in scia ai dati Istat diffusi oggi, secondo cui nel 2021 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 3,8% rispetto al 2020, la spesa per consumi del 7% e il potere d’acquisto del 2,1%.“I dati su consumi, reddito e potere d’acquisto dei cittadini sono tuttavia destinati ad essere stravolti nel 2022, come conseguenza della abnorme crescita delle bollette energetiche, del caro-carburanti e della escalation dei prezzi al dettaglio, emergenze che stanno impoverendo le famiglie italiane e che avranno inevitabili effetti negativi su tutti i dati economici nazionali”, afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.