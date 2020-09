Recovery Plan, Gualtieri: 'sarà presentato all'Ue il 15 ottobre, per Italia occasione irripetibile'

Laura Naka Antonelli 15 settembre 2020 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Il Recovery Plan che il governo italiano sta approntando per chiedere le risorse del Recovery Fund sarà presentato alla Commissione europea nei tempi stabiliti, ovvero il prossimo 15 ottobre. E' quanto ha detto, nel corso di un'audizione alla Camera, il ministro delle Finanze Roberto Gualtieri. Insieme al piano italiano, verrà presentato anche il Documento programmatico di bilancio, mentre ancora prima sarà approvata la nota di aggiornamento.Il Recovery Plan "è un punto di svolta, non solo per il rilancio dell'economia ma per lo stesso processo di integrazione europea - ha detto il titolare del Tesoro, aggiungendo che il piano "rappresenta per l'Europa e per l'Italia un'occasione irripetibile per uscire dal lungo periodo di stagnazione e dalla crisi provocato dala pandemia, per un paese più avanzato, più equo e più rispettoso dell'ambiente".Oggi, ha sottolineato Gualtieri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte invierà al Parlamento le linee guida per l'utilizzo del Recovery Fund.