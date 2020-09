Recovery Plan, Gualtieri: 'presenteremo sentiero per aumento Pil e occupazione di svariati punti percentuali'

Laura Naka Antonelli 15 settembre 2020 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Il Recovery Plan italiano che il governo italiano sta preparando per usufruire delle risorse del Recovery Fund presenterà "un sentiero del Pil che si innalzerà di svariati punti percentuali, così come l'occupazione". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alla camera.Gualtieri ha avvertito che il piano "non può costituirsi in un'ondata di spesa corrente". Piuttosto, il compito del piano italiano è "determinare maggiori pacchetti di investimenti pubblici e di sostegno a quelli privati per le riforme che da tempo sono necessarie per modernizzare il paese".