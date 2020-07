Recovery Plan, Gualtieri: 'non sprecare occasione unica, paese deve massimizzare risorse al meglio'

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2020 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

"Il mio impegno è quello di non sprecare un'occasione unica per il rilancio dell'economia italiana e chiedo la collaborazione di tutti per massimizzare le risorse". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione in Parlamento, parlando del modo in cui l'Italia utilizzerà il Recovery Fund."E' un'occasione che non si ripeterà e il paese ha il dovere di massimizzare le risorse al meglio".Il Recovery Plan, Piano a cui il governo sta lavorando, "sarà un piano con obiettivi precisi e molto dettagliato. Vogliamo essere tra i primi paesi a presentarlo, perché vogliamo lavorare da subito per il rilancio dell'economia italiana". Ancora, ha detto il titolare del Tesoro, "l'obiettivo del Governo è quello di aumentare gli investimenti di un punto percentuale sul Pil rispetto al 2019".