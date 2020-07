Recovery Plan, Gualtieri: 'non perdere tempo, evitare fase di depressione economica'

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2020 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Il governo italiano ha agito per "contrastare i devastanti effetti economici dell'epidemia COVID-19" e ora "non vi è tempo da perdere" per evitare "una fase di depressione economica". E' quanto ha scritto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella premessa del Pnr (Piano nazionale di riforma), secondo quanto si legge nella bozza che l'ANSA ha anticipato.Il piano, emerge dalle indiscrezioni - ovvero il Recovery Plan che l'Italia presenterà a settembre e che sarà finanziato dai fondi del Recovery Fund -si baserà su tre pilastri: "modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere".Le "notevoli risorse che l'Unione Europea ha messo in campo - ha scritto ancora Gualtieri, secondo quanto riportato dall'Ansa - devono essere utilizzate al meglio".