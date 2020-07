Recovery Fund: leader Ue trovano accordo, all'Italia 209 miliardi. Conte: 'ora dobbiamo correre'

Laura Naka Antonelli 21 luglio 2020 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

E' stato trovato finalmente l'accordo sul Recovery Fund e sul bilancio dell'Unione europea relativo al periodo 2021-2027. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.Il fondo per la ripresa avrà una dotazione di 750 miliardi di euro, ripartita in 390 miliardi sotto forma di sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti.Il bilancio Ue avrà un valore di 1.074 miliardi di euro. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte porta in Italia 209 miliardi di euro."Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo - ha detto il premier - Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l'autonomia delle istituzioni comunitarie".Conte ha annunciato il raggiungimento dell'accordo facendo riferimento proprio alla fetta del Recovery Fund destinata all'Italia:"Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre".L'accordo sul Recovery Fund è stato raggiunto dopo una maratona di trattative durata quattro giorni e quattro notti.