Recovery Fund: Gualtieri, proposta Ue all'altezza della sfida. E' passo avanti storico

Valeria Panigada 27 maggio 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

"Laproposta della Commissione europea è all’altezza della sfida e della necessità di sostenere il rilancio dell’economia con strumenti e risorse comuni. È un passo avanti storico, ora lavoriamo per adottarla rapidamente. Well done!". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha commentato su Twitter la proposta del Recovery Fund avanzato dalla Commissione europea. Ora l'Italia dovrà fare richiesta dei fondi all'Europa presentando anche un piano di riforme. A questo riguardo Gualtieri ha anticipato: "Potenziare gli #investimenti, riformare il #fisco, semplificare la #burocrazia. Ora serve un grande patto per lo sviluppo sostenibile e inclusivo con le forze sociali e produttive, un Recovery plan dell'Italia".