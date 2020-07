Recovery Fund, Gentiloni dà consigli a Italia su Recovery Plan. E avverte: 'divergenze mettono a rischio zona euro'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

"Se posso dare un suggerimento non richiesto e amichevole all'Italia, direi di concentrare le risorse del Piano di Recovery (Recovery Fund da 750 mld proposto dalla Commissione europea) su grandi priorità del futuro: inclusione sociale, sostenibilità ambientale e modernizzazione digitale". Così il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, in una audizione alla Camera.Gentiloni ha parlato anche dei contrasti sull'impianto finale del Recovery Fund - noto anche come Next Generation EU - , con i paesi frugali -Olanda, Danimarca, Svezia, Austria e anche Finlandia - che continuano a rimarcare la necessità che il fondo metta a disposizione prestiti, non sovvenzioni e contributi a fondo perduto.Proprio oggi il Corriere della Sera ha pubblicato l'intervista al premier olandese Mark Rutte, che ha detto: "Sì al Recovery Fund, ma solo prestiti niente contributi".Così Gentiloni: "un sistema come l'Unione europea non può accettare che queste differenze si accentuino, perché mettono a rischio la tenuta della Zona Euro".