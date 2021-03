Recovery Fund, Franco: 'per l'Italia 191,5 miliardi, risorse arrivano a fine estate'

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2021 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Il Recovery fund per l'Italia prevede a favore dell'Italia 191,5 miliardi. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione sul Recovery fund-Next Generation EU alle commissioni riunite Bilancio, finanze e politiche Ue di Camera e Senato. La stima è leggermente inferiore a quella indicata a gennaio, ha precisato Franco, ricordando che il regolamento europeo prende a riferimento i dati del 2019. "Per la finalizzazione del piano - sottolineato il titolare al Tesoro del governo Draghi- occorrerrà tenere conto dei dati finanziari più aggiornati che tengono conto del fatto che il regolamento europeo emanato a febbraio prende a riferimento, nella parte rigurdante i prestiti, il reddito nazionale lordo del 2019".I fondi arriveranno alla fine dell'estate: "I piani vanno presentati entro il 30 aprile 2021 - ha ricordato il ministro - la Commissione (europea) valuterà i piani di ciascun paese e per questo avrà 8 settimane. Dopo il via libera della Commissione, il Consiglio avrà 4 settimane per la decisione finale. Questo implica che le risorse europee saranno disponibili alla fine dell'estate" mentre è previsto "un prefinanziamento del 13% del valore complessivo del piano"."Per il nostro paese il piano è una occasione molto importante, rende possibile affrontare in modo coordinato e con rilevanti mezzi alcuni problemi strutturali", ha sottolineato ancora il numero uno del Mef.