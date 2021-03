Recovery Fund, Franco: 'PNRR opera complessa, tempi stretti: abbiamo meno di due mesi'

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2021 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

La definizione del PNRR (piano nazionale di ripresa e di resilienza), necessaria per ricevere i finanziamenti del Recovery Fund-Next Generation EU, "è un'opera complessa". Lo ha reso noto il ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione sul Recovery fund-Next Generation EU alle commissioni riunite Bilancio, finanze e politiche Ue di Camera e Senato.Franco ha avvertito che "i tempi sono stretti: abbiamo meno di due mesi per finalizzare il piano, per questo la definizione non può subire battute d'arresto".Si partirà dalla bozza attuale, procedendo con "l'analisi dei contenuti, verificando le strategie" e con "l'opportuno disegno delle misure di riforma più urgenti"."Dobbiamo definire un piano metodologicamente unitario e coerente con gli obiettivi". Franco ha definito il lavoro per la definizione del Pnrr una "sfida ambiziosa", ricordando che "l'effettiva erogazione delle risorse sarà subordinata al conseguimento di obiettivi intermedi e finali": obiettivi che devono essere definiti "fin da subito, in modo chiaro, realistico e verificabile". Bisognerà arrivare "a un documento dai contenuti ambiziosi ma anche credibili e dettagliati che definiscano specifiche modalità operative".