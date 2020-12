Recovery Fund, Draghi: 'opportunità unica di investire in progetti valore elevato, in gioco futuro Paesi'

Laura Naka Antonelli 15 dicembre 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

"Quel che bisogna valutare è se un progetto è utile o no". E' quanto ha detto l'ex numero uno della Bce Mario Draghi, in un colloquio con Federico Fubini de Il Corriere della Sera, in merito alla scelta dei progetti da finanziare con le risorse del Recovery Fund-Next Generation EU - Se supera certi test che riguardano il suo tasso di rendimento sociale, come anche nell'istruzione o nel cambiamento climatico, oppure è semplicemente il frutto di una convenienza politica e di clientelismo"."Questa (del Recovery Fund) è un'opportunità unica di investire in molti progetti di valore elevato. Se sono vecchi o nuovi non è importante, ciò che conta è che il loro valore sociale sia dimostrabile».In gioco, ricorda Draghi, "è il futuro dei Paesi in questione".