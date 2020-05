Recovery Fund, Conte: 'stereotipi distorti ostacolano ripresa comune Ue. Fare di più'

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

"Gli stereotipi distorti ostacolano una ripresa comune dell'Unione europea". E' quanto ha scritto il premier Giuseppe Conte, in una lettera pubblicata da Politico.eu."Il fondo proposto (anti)coronavirus - si legge, riferimento al Recovery Fund - è un passo importante, ma c'è bisogno di un'azione più coordinata"."La proposta franco-tedesca per un Recovery Fund da 500 miliardi di euro è un passo importante e significativo verso una risposta comune dell'Unione europea alla pandemia che ha devastato il continente. Ma è anche solo questo: un passo"."Se vogliamo superare insieme questa crisi, come unione di interessi comuni e di valori comuni, dobbiamo fare molto di più. Per sua sfortuna, l'Italia ha l'esperienza più lunga nel Continente riguardo al coronavirus. Quando la pandemia è arrivata in Europa, il mio paese è stato colpito per primo e nella misura più forte. Con nessuno dei nostri vicini (europei) a cui guardare, abbiamo dovuto creare una risposta a uno shock senza precedenti, costruire la nostra strategia man mano che apprendevamo di più sul virus. Abbiamo agito in modo risoluto, basando le nostre azioni sulle prove scientifiche, e la nostra esperienza è servita da esempio per molti altri paesi che sono stati colpiti dal virus dopo di noi".