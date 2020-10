Recovery Fund, Conte: 'non ci verrà mai in mente di chiedere soldi a Ue per abbassare tasse'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2020 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

"Non ci verrà mai in mente di chiedere soldi all'Europa per abbassare le tasse in Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista a Le Monde riportata dal Sole 24 Ore Radiocor, riguardo al modo in cui l'Italia utilizzerà le risorse del Recovery Fund.Di Recovery Plan ha parlato oggi anche il commissario agli Affari economici e monetari Ue, Paolo Gentiloni, in un intervento al Festival dello sviluppo sostenibile dell'Asvis.Gentiloni ha sottolineato che il successo della "scommessa" del Recovery Fund dipenderà dal Recovery Plan dell'Italia, visto che Roma sarà il principale beneficiario delle risorse."Riforme e investimenti andranno realizzati in tempi certi e relativamente brevi, ma al tempo stesso dovranno avere effetti duraturi per la qualità del nostro sviluppo e anche per la qualità dei nostri conti pubblici - ha detto l'ex presidente del Consiglio - Tocca quindi al governo, al Parlamento, alle rappresentanze territoriali e alle forze sociali convergere sulle grandi priorità", che sono state individuate dal Next Generation Eu (Recovery Fund).