Recovery Fund, Conte: 'giusto nome Next Generation EU, assicureremo futuro a nuove generazioni'

"E' giusto il nome scelto per la proposta della Commissione 'Next Generation EU', perché noi non stiamo lavorando solo per preservare il mercato unico e i nostri interessi comuni; stiamo lavorando per difendere i nostri valori e per assicurare un futuro alle nuove generazioni". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso della videoconferenza organizzata per il Consiglio europeo dedicato alla proposta della Commissione sul Recovery Fund.Ancora Conte: "L'Italia ha già avviato una consultazione nazionale con tutte le forze politiche, produttive e sociali per elaborare un piano di investimenti e riforme che ci consenta di non ripristinare la situazione pre-Covid 19 ma di migliorare il livello di produttività e di crescita economica".