Recovery Fund, Conte: 'cautamente ottimista, non permetterò che nessun Paese abbia controllo'

Laura Naka Antonelli 20 luglio 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo lavorato fino all'alba, dobbiamo essere cauti, ma sono cautamente ottimista" sulla possibilità di trovare una intesa sul Recovery Fund. E' quanto ha detto ai giornalisti da Bruxelles il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.In merito alla governance del Recovery Fund, Conte ha ammesso - riferendosi ovviamente all'Olanda di Mark Rutte - che "in questi giorni c'è stato uno scontro". Aggiungendo, anche, che in ogni caso non permetterà mai che "un singolo Paese possa avere il monopolio o la possibilità di un sistema di controllo. Spetta agli organi comunitari e su questo io non mollo e non permetterò mai che avvenga".Nelle ultime ore, comunque, "mi sembra che il clima sia cambiato. Ieri dopo la posizione molto più dura di Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Germania, di tutti i restanti Paesi, c'è stata una svolta. Abbiamo fatto comprendere chiaramente che non si può pensare di portare avanti un negoziato al ribasso".