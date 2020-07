Recovery Fund: Codacons presenta esposto contro l'Olanda per violazione dei principi di cooperazione

Valeria Panigada 20 luglio 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Il Codacons presenterà oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Commissione Ue contro l’Olanda affinché sia aperta una indagine per possibili fattispecie penali e violazione dei principi di cooperazione comunitaria, dopo gli ultimi sviluppi sul Recovery Fund, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripartenza economica dell’Europa su cui non c'è ancora un accordo.“I cittadini vogliono chiarezza sui cosiddetti paesi frugali che rischiano di affossare definitivamente l’economia italiana al solo scopo di tutelare i propri interessi personali", afferma il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. L'associazione lancia intanto il boicottaggio delle aziende e dei prodotti olandesi, invitando i consumatori a non acquistare beni prodotti in Olanda, come formaggi, birre, bevande e fiori.