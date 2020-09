Recovery Fund: Amendola (Affari Ue), presentata la bozza delle linee guida. 6 missioni per la ripresa

Valeria Panigada 9 settembre 2020 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Seicampi su cui puntare per la ripresa dell'Italia nel post-coronavirus: digitalizzazione, transizione green, infrastrutture, istruzione e formazione, inclusione sociale e salute. Oggi al Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) è stata presentata la bozza delle linee guida per il Recovery Plan, così da accedere ai 209 miliardi di risorse, tra prestiti e sussidi a fondo perduto, messe a disposizione dall'Europa per la ripresa economica dell'Italia dopo la crisi del Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso Enzo Amendola, ministro per gli Affari Europei: "Al CIAE abbiamo presentato le linee guida del nostro RecoveryPlan. 6 missioni per un'Italia più digitale, verde, competitiva e giusta", scrive in un post su Twitter, precisando che le tempistiche sono state rispettate: Stiamo rispettando il cronoprogramma UE come tutti gli altri Paesi. Non sprecheremo un'occasione storica di rilancio del nostro Paese".