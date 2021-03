Recovery Fund-Next Generation EU, Dombrovkis: 'Italia usi finanziamenti per investimenti aggiuntivi'

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2021 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

Il Recovery fund offre "una possibilità unica di sostenere l'economia senza appesantire i conti pubblici". E' quanto ha detto il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, nel presentare in conferenza stampa le nuove linee guida sulle politiche di bilancio Ue.Le politiche di bilancio, si legge nella comunicazione di Bruxelles, "dovrebbero rimanere agili ed adattarsi all'evolversi della situazione"."Una volta che i rischi per la salute diminuiranno - ha continuato - le misure fiscali dovrebbero gradualmente orientarsi verso misure mirate, orientate al futuro, che promuovano una ripresa resiliente e sostenibile e che tengano in considerazione l'impatto del Recovery fund".Nel ricordare che l'Italia è il maggior beneficiario delle risorse del Recovery Fund-Next Generation EU, Dombrovskis ha precisato che, nel caso dei paesi caratterizzati da livelli elevati di debito pubblico, "la nostra indicazione è che perseguano politiche di bilancio più prudenti, tenendo presenti le considerazioni sulla sostenibilità del debito e usando i finanziamenti del Recovery fund per investimenti aggiuntivi".