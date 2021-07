Recordati: voci di modifiche ai vertici, ma nessun impatto alla strategia (analisti)

Alessandra Caparello 9 luglio 2021 - 12:15

Altavilla in procinto di lasciare l’incarico di presidente in Recordati in quanto nominato alla presidenza con importanti deleghe esecutive sulla strategia di Ita (la compagnia che nascerà da Alitalia).Secondo la stessa fonte, il CEO Andrea Recordati assumerebbe la presidenza, lasciando l’incarico di CEO ad un nuovo manager di standing internazionale già individuato e che starebbe negoziando gli ultimi dettagli contrattuali.L’annuncio sarebbe atteso nei prossimi giorni. In un comunicato appena pubblicato la società ha confermato che ha avviato un `processo volto a rafforzare la governance dell’azienda, al fine di sostenere ulteriormente il continuo sviluppo a medio lungo termine del Gruppo`. Equita non ritiene che la strategia basata su crescita organica e attraverso acquisizioni venga modificata.