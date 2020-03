Recordati: via libera da Fda per immissione in commercio di Isturisa in Usa

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Recordati ha annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) ha dato il via libera all’immissione in commercio di Isturisa (osilodrostat) indicato per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia di Cushing per i quali l’intervento chirurgico non è indicato o non è stato risolutivo. Isturisa, spiega la nota, è il primo e unico inibitore dell’11 beta‐idrossilasi, approvato dalla Fda, che ha dimostrato di poter normalizzare i livelli di cortisolo in un numero significativo di pazienti adulti con un profilo di sicurezza gestibile, diventando quindi un’opzione terapeutica innovativa per pazienti affetti dalla malattia di Cushing. I dati raccolti nella fase di sviluppo clinico del farmaco, aggiunge Recordati, dimostrano che osilodrostat porta alla normalizzazione dei livelli di cortisolo nella maggior parte dei pazienti, oltre al miglioramento di molteplici aspetti clinici di questa patologia.