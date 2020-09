Recordati tra i migliori del Ftse Mib: Equita conferma buy dopo nuovo prodotto in licenza

Daniela La Cava 22 settembre 2020 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Recordati in prima fila sul Ftse Mib, con un guadagno di oltre il 2%, dopo la firma di nuovo prodotto in licenza. Si tratta di un accordo esclusivo con ARS Pharmaceuticals, società farmaceutica privata basata negli Stati Uniti, per la commercializzazione nell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Russia/CIS, Turchia, Medio Oriente a i paesi africani francofoni, di ARS-1, uno spray nasale a base di epinefrina, in fase avanzata di sviluppo per il trattamento in emergenza di reazioni allergiche gravi che potrebbero portare all’anafilassi. Le condizioni dell’accordo prevedono che sia dovuto un pagamento up-front alla firma del contratto oltre al pagamento di milestones futuri associati al processo regolatorio e traguardi commerciali."Notizia positiva che arricchisce la pipeline, ma di impatto limitato: stimiamo che le potenziali peak sales siano inferiori a 50 milioni (circa 3% del fatturato 2021) e che il pagamento up-front possa aggirarsi intorno a 10 milioni", commentano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy, con target di 53 euro.