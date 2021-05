Recordati prevede ricavi fino a 2 mld e utile a 560 mln al 2023

Valeria Panigada 6 maggio 2021 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Inoccasione della trimestrale, Recordati ha anche approvato il nuovo piano industriale per il triennio 2021-2023. Per il 2023 il gruppo farmaceutico prevede di realizzare ricavi compresi tra 1.900 e 2.000 milioni, un Ebitda tra 720 e 760 milioni e un utile netto rettificato compreso tra 530 e 560 milioni. Nell'anno del piano non è escluso l’apporto di ulteriori acquisizioni che potranno essere finalizzate nel periodo, precisa la stessa Recordati.