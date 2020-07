Recordati: il farmaco Isturisa sosterrà la crescita nei prossimi 5-10 anni (analisti)

simone borghi 17 luglio 2020 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Il farmaco orfano Isturisa (osilodrostat), indicato per il trattamento della sindrome di Cushing endogena negli adulti, guiderà la crescita di Recordati nei prossimi anni. Gli analisti di Mediobanca Securities hanno confermato il rating di Outperform su Recordati, aggiornando il target price a 53,5 euro per azione (da 44,5 euro), tenendo conto del contributo di valutazione alla crescita a breve e medio termine di Recordati da parte di Isturisa.“Grazie al suo profilo clinico senza pari per il trattamento della malattia di Cushing, l'Isturisa è destinata a costituire un contributo materiale alla crescita di Recordati nei prossimi 5-10 anni” scrivono gli analisti di Mediobanca Securities. Nonostante la recente sovraperformance del prezzo delle azioni (+25% dall’aggiornamento di aprile di Mediobanca Securities) che ha portato Recordati verso nuovi massimi storici, gli analisti vedono ancora un rialzo rispetto alla valutazione attuale poiché il contributo futuro dell'Isturisa si riflette solo in parte nell'attuale valutazione di Mediobanca Securities.