Recordati corre in testa al listino grazie a esito positivo terapia Isturisa

Sprint di Recordati a Piazza Affari. Il titolo del gruppo farmaceutico scatta in testa al listino principale con un balzo di quasi 5 punti percentuali (+4,7%) raggiungendo quota 44,6 euro, avvicinandosi ai massimi a 45 euro toccati un mese fa. Questa mattina Recordati ha annunciato i risultati positivi del secondo studio di Fase III con la terapia Isturisa nel trattamento di pazienti con malattia cronica di Cushing per i quali l’intervento chirurgico all’ipofisi non è indicato o non è stato risolutivo. L'esito positivo si aggiunge ai risultati clinici già esistenti "confermando ancora una volta l’efficacia di Isturisa in questa popolazione di pazienti molto difficile da trattare", afferma Recordati.