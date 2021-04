Recordati: assemblea approva bilancio 2020 e saldo dividendo di 0,55 euro

Titta Ferraro 20 aprile 2021 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

L’Assemblea Ordinaria di Recordati ha approvato il bilancio 2020, chiuso con ricavi netti consolidati pari a 1.448,9 milioni (-2,2% vs 2019), ebitda pari a 569 milioni (+4,7%),utile operativo è stato pari a 469 milioni (+0,8%), utile netto pari a 355 milioni (-3,8% o +3,2% escludendo i benefici fiscali non ricorrenti legati al “Patent Box”, pari a € 2 milioni nel 2020 e a 27 milioni nel 2019).L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,55 euro, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 di 0,50 euro, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 27), il 24 maggio 2021 (con pagamento il 26 maggio 2021 e record date il 25 maggio 2021), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2020 ammonta perciò a 1,05 euro per azione (1 euro per azione nel 2019).