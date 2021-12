Recordati: Kim Stratton cooptata nel cda come amministratore non esecutivo e non indipendente

simone borghi 16 dicembre 2021 - 14:49

Il CdA di Recordati ha cooptato nel board Kim Stratton, quale amministratore non esecutivo e non indipendente, in sostituzione di Francesco Balestrieri, dimessosi dal 15 ottobre scorso, a seguito di nuovo incarico professionale.Kim Stratton ha oltre 30 anni di esperienza nel settore biofarmaceutico in ruoli di alta direzione quali CEO e Consigliere non esecutivo ed ha ricoperto molteplici posizioni di responsabilità commerciale a livello nazionale ed internazionale, insieme ad esperienze in ambito di relazioni esterne e pubbliche a livello globale, di Salute Sicurezza ed Ambiente e di Compliance e Diversity in mercati sviluppati ed emergenti. Kim vanta una solida esperienza in processi di ristrutturazione, trasformazione e di integrazione aziendali nei segmenti delle malattie rare e della farmaceutica specialistica. Kim Stratton è attualmente Direttore non esecutivo e membro del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e del Comitato per l'Innovazione di Novozymes A/S, società biotech leader nel segmento degli enzimi industriali, proteine e microrganismi e Direttore non esecutivo e membro dei comitati di audit e innovazione di Vifor, società farmaceutica specialistica leader globale nelle terapie nefrologiche, cardio-renali e di carenza di ferro.