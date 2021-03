Recordati: Giappone approva l'utilizzo di Isturisa® per i pazienti con sindrome di Cushing endogena

Alessandra Caparello 24 marzo 2021 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero giapponese della sanità, del lavoro e delle politiche sociali (MHLW) ha approvato Isturisa® (osilodrostat) per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing endogena che non possono essere sottoposti a intervento chirurgico all’ipofisi o per i quali l’intervento non si è rivelato risolutivo. Lo annuncia Recordati sottolineando che Isturisa® è una nuova opzione per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing endogena che ha dimostrato di normalizzare i livelli di cortisolo nella maggior parte dei pazienti adulti con malattia di Cushing nel corso di uno studio di fase III (LINC- 3); il farmaco ha inoltre un profilo di sicurezza accettabile.I risultati di uno studio di fase II condotto in pazienti giapponesi, si legge nella nota, hanno evidenziato che Isturisa ha normalizzato i livelli di cortisolo anche in pazienti affetti da sindrome di Cushing endogena con cause non legate all’ipofisi. Isturisa® è approvato per il trattamento di pazienti adulti con sindrome di Cushing endogena in Europa e per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Cushing negli Stati Uniti, qualora l’intervento chirurgico all’ipofisi non sia possibile o non sia stato risolutivo.