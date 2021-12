Recordati: Andrea Recordati nominato presidente e Robert Koremans a.d.

Daniela La Cava 1 dicembre 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Recordati ha nominato Andrea Recordati presidente del cda e Robert Koremans – previa cooptazione nel consiglio – amministratore delegato. Da oggi diventano quindi efficaci le dimissioni rassegnate da parte di Alfredo Altavilla dalle cariche di presidente e Amministratore di Recordati e da parte di Andrea Recordati dalla carica di amministratore delegato. È quanto si apprende dalla nota della società farmaceutica milanese.In particolare, a Koremans sono delegati tutti i poteri – già attribuiti in precedenza ad Andrea Recordati – per la gestione ordinaria e straordinaria della società, anche in esecuzione dell’attività di direzione e coordinamento svolta nei confronti delle società del gruppo, ad eccezione di alcune operazioni di valore eccedente determinate soglie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione. Andrea Recordati, precisa la nota, continuerà a partecipare all’elaborazione della strategia del gruppo in supporto al nuovo Amministratore Delegato e al senior management del gruppo.