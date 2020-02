Recessione Italia diventa quasi certezza, ma impatto coronavirus solo momentaneo (analisti)

Titta Ferraro 24 febbraio 2020 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

L'arrivo del coronavirus in Italia metterà ancora più in affanno l'economia italiana, già scesa dello 0,3% t/t nel quarto trimestre 2019. "Il caso Italia sta creando scompiglio sui mercati - asserisce Vincenzo Longo, market strategist di IG, interpellato da FinanzaOnline - Il fatto che in un Paese europeo il virus si stia diffondendo così rapidamente sta allarmando gli investitori". "L’impatto sull’economia ci sarà. Se c’erano ancora dubbi sulla possibilità di una recessione tecnica nel nostro Paese, a questo punto diventa quasi una certezza. Da qui la reazione di borsa e sullo spread che si è ampliato rapidamente stamane". Lo spread BTP-Bund risulta in salita di oltre il 9% in area 146 pb.La Lombardia e il Veneto rappresentano il 30% circa del PIL Italiano. "Ci aspettiamo quindi un impatto negativo ma temporaneo sul PIL italiano", argomenta Equita che vede "i rischi principali relativi alle società che hanno attività direttamente collegate ai flussi turistici e alla gestione di eventi (lusso, Fiera Milano, IEG), alle società con elevata esposizione ai consumi/attività commerciali in Italia (Nexi, Marr, Geox, OVS, IVS, Amplifon) e alle società che hanno elevata concentrazione di attività produttive in Nord Italia, in caso di deterioramento della situazione che porti a blocchi produttivi (IMA, Interpump, Zignago) . I titoli finanziari saranno impattati indirettamente dal calo del PIL".