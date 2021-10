Real Estate Crowdfunding: Walliance lancia un prodotto dedicato agli investitori con grandi patrimoni

Redazione Finanza 5 ottobre 2021 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Nell'ambito degli investimenti immobiliari, la piattaforma di real estate crowdfunding Walliance ha lanciato sul mercato Première, un servizio dedicato ad investitori Private e HNWI con grandi disponibilità. Il servizio introduce due nuove categorie di Account, accanto a quello Standard: Gold e Black.Per poter richiedere l’attivazione di un Account Gold l’investitore deve avere un portafoglio attivo di investimenti su Walliance pari ad almeno euro 50.000, e possedere un patrimonio in strumenti finanziari (o liquidità) di almeno 200.000. Per l’account Black invece i requisiti diventano più alti, si alza a euro 100.000 il portafoglio attivo in Walliance, e il possesso patrimoniale in strumenti finanziari deve essere di almeno di 500.000.Tra i vantaggi offerti da Première si contano benefici riguardanti la reportistica, un’assistenza evoluta e soprattutto, l’opportunità di investire in via anticipata rispetto agli investitori retail - possessori di un account standard.“Walliance con Première è pronta ad accogliere istituzioni bancarie e reti di promotori finanziari, affinché i loro clienti possano ulteriormente diversificare nell’immobiliare e nell’economia reale, pur mantenendo il proprio patrimonio in gestione presso l’istituto prescelto", ha precisato Giacomo Bertoldi, CEO di Walliance.