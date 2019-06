Rdc: Navigator, nebbia fitta su tempi e mansioni. Ferme 5.600 assunzioni (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2019 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Navigator, nebbia fitta su tempi e mansioni Ferme 5.600 assunzioni. Così Il Sole 24 Ore apre la sua edizione odierna:"In vista della selezione dei 3mila navigator da parte di Anpal servizi che inizierà martedì prossimo, resta ancora da sciogliere che ruolo dovranno svolgere queste nuove figure professionali nei centri per l'impiego e in che fase dovranno intervenire. I compiti saranno individuati in uno schema definito a livello centrale, e poi declinati in singole convenzioni che Anpal servizi dovrà siglare con ogni regione in base alle esigenze locali".Da segnalare, riporta il quotidiano di Confindustria che, "ella bozza del piano di potenziamento dei Cpi sono previsti una serie di passaggi: dalla registrazione del percettore del Rdc nel sistema on line, alla convocazione con sms o email, al primo appuntamento, al percorso di sottoscrizione del piano personalizzato per l'occupabilità, al patto per il lavoro. «Solo a questo punto prevediamo l'entrata in campo del navigator nell'attuazione di un piano strategico che permetta la realizzazione di tutte le misure indicate nel piano personalizzato di accompagnamento del soggetto percettore del reddito di cittadinanza - spiega il presidente di Anpal, Mimmo Parisi -. Per le regioni che lo chiederanno, gli ulteriori esperti di Anpal servizi, saranno a disposizione per continuare a svolgere le attività di assistenza tecnica già in essere o che verranno richieste dalle stesse regioni»".