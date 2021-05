Rc auto: rilevati 106 siti fake da inizio anno, il 2021 potrebbe battere un nuovo record

Valeria Panigada 27 maggio 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

L'Ivass ha segnalato oggi di aver individuato altri 20 siti irregolari che distribuivano polizze assicurative false. Con i 20 di oggi, si arriva a 106 siti fake nel 2021, battendo già il dato dell'intero 2018, pari a 103."Mantenendo questo trend a fine anno arriveremmo a 263 siti, battendo il record storico del 2020 pari a 241, dopo i 168 del 2019, i 103 del 2018 e i 50 del 2017 - sottolinea Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Una crescita astronomica che richiede un intervento legislativo, sia per inasprire le pene per i truffatori, sia per dare il potere all'Ivass di oscurare e chiudere autonomamente i siti irregolari senza dover ricorrere alla magistratura, sia per attenuare le pene per chi, in perfetta buona fede, vittima della truffa, viaggia con una polizza falsa, e che invece ora è equiparato a chi con dolo non assicura il veicolo".