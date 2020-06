Rc auto: nel lockdown sinistri dimezzati, risparmi fino a 41 euro a polizza per le compagnie

Valeria Panigada 18 giugno 2020 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Lariduzione forzata della circolazione nei mesi di lockdown ha avuto un impatto in termini di riduzione della frequenza dei sinistri, che l'Ivass ha stimato in circa il 50%, consentendo di quantificare per le compagnie assicurative un risparmio medio variabile tra 36 e 41 euro per polizza. Molte compagnie hanno fornito prime risposte e adottato misure a sostegno della clientela, tra cui la sospensione o la proroga del pagamento dei premi, il blocco delle azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie, l’estensione di garanzie, l’offerta di servizi aggiuntivi e più recentemente la restituzione di una parte del premio Rc auto. "Se i dati confermeranno la riduzione dei sinistri e, quindi, dei costi per le imprese, ci attendiamo che le misure di ristoro agli assicurati si estendano", afferma il presidente Ivass, Daniele Franco.